Üye Girişi
Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı! - Son Dakika

Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı!

11.01.2022 18:22

Sosyal medyada paylaşılan bir video tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu videoda, ineğin memesinin büyüklüğü göze çarpıyor. Hayvancılar, ineklere yönelik hormon uygulamalarının yanlış olduğunu dile getirdi.

Hayvanlarla ilgili sosyal medyada paylaşılan videolar büyük ilgi görülürken, sosyal medyada dolaşıma giren bir video ise bu sefer tepkilere neden oldu. Bir ineğin çiftlikteki görüntülerinin paylaşıldığı anlarda, ineğinin memesinin büyüklüğü dikkat çekti.

Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı! Hayvancılardan büyük tepki var

HORMON BASILDIĞI İDDİASI

Hormon iğnesi verilen ineğin memelerinin şiştiği ve bu sayede daha çok süt verdiği belirtildi. Ancak bu uygulamanın hem hayvan ve hem de sütü tüketen insan için sağlıklı olmadığı belirtiliyor.

Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı! Hayvancılardan büyük tepki var

HAYVANCILIK YAPANLARDAN DA TEPKİ VAR

Söz konusu duruma, hayvancılık yapan insanlardan tepki geldi. Ancak ineğin memesinin hormonlu olduğunu savunanlar kadar normal şekilde gelişmiş olduğunu savunanlar da var. İneğin hormonlu olduğunu söyleyenler, bu tür ineklerin memesinin büyük olduğunu ancak videodaki ineğin hormonla şişirildiğini belirtti.

HOLSTEİN TÜRÜ OLDUĞU SÖYLENDİ

Diğer yandan sosyal medya kullanıcıları, inekte hormon olmadığını ve bu türlerin memelerinin büyük olduğunu belirtti. Holstein olarak da bilinen siyah alaca, Hollanda kökenli bir süt ineği ırkı. Bu sığır ırkı Bos taurus typicus Primigenius yabani alt türünden geliştirildi. Canlı ağırlığı, bakım ve besleme şartlarına bağlı olarak değişmekle birlikte ineklerde 500-700, boğalarda ise 800–1000 kg'dır.

YORUMLAR
500

Holstein, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı! - Son Dakika


Vakaları düşürmek isteyen esnaf, dükkanlarını 5 gün kapatma kararı aldı Vakaları düşürmek isteyen esnaf, dükkanlarını 5 gün kapatma kararı aldı         
18:21
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
18:22 Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı!
18:18 Son Dakika: Burak Elmas'tan ilk açıklama: Galatasaray'da son kararı başkan verir
17:55 Sıla'yı darbeden Ahmet Kural'a verilen hapis kararı kesinleşti!
17:48 3 gündür haber alınamayan baba, ırmak kenarında ölü bulundu
17:38 İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!
17:36 Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı
17:20 Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu!
17:09 "2030'da artık böyle yaşayacağız" diyerek detayları anlattılar! Sanal dünya teorisi ortalığı karıştırdı
17:07 Bodrum'da yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşlara 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı
16:50 TFF takımların limitlerini açıkladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 18:30:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement