Çiftlikteki kümesler alev alev yandı, 250'den fazla kanatlı hayvan telef oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında yüzlerce kanatlı hayvanın bulunduğu kümesler alev alev yandı. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 250'den fazla kanatlı hayvan telef oldu.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kargalı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Tüysüz isimli vatandaşa ait çiftlikte içerisinde yüzlerce hayvanın bulunduğu kümes kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm kümesleri sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

250'DEN FAZLA HAYVAN KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar da kendi imkanları ile kümeslerde bulunan hayvanları kurtarmaya çalıştı. Kümesten alevlerin arasından kaçan hayvanları vatandaşlar uzaklaştırmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından çok sayıda hayvan kurtarılırken, 250'den fazla tavuk, güvercin, tavus kuşu, hindi yangında yanarak telef oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yüzlerce hayvanın içerisinde küle döndüğü kümesler kullanılmaz hale geldi.

"YAKLAŞIK 250-300 ARASINDA TELEF OLAN HAYVANIMIZ VAR"

Kendilerini arayan komşularından yangını duyan Tüysüz ailesi ise olay yerine geldiklerinde kullanılmaz haldeki kümeslerini ve telef olan hayvanlarla karşılaştı. Aile üyeleri, küllerin arasında yanan hayvanlarını aradı. Onlarca hayvanlarının telef olduğunu söyleyen Tuncay Tüysüz, "Yangın civciv kümeslerimizde başlamış. Biz akşamüzeri buradan ayrıldık, komşularımız bizi aradı. Bize haber verdiler. Burada yaklaşık 200'e yakın tavuğumuz vardı, dışarıda canlı olanları da var ama ne kadarı yaşıyor bilmiyoruz. Tavus kuşlarımız vardı, hindi, güvercinlerimiz vardı, onlar ölmüş. Yaklaşık 250-300 arasında telef olan hayvanımız var. Sağ olsun herkes koşup geldi, elinden geleni yapmaya çalıştı. Ama sonuç ortada" dedi.

Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

(Murat Kanber/İHA)