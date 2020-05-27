Çiftlikten kaçan tavus kuşu nefes kesen operasyonla yakalandı - Son Dakika

Çiftlikten kaçan tavus kuşu nefes kesen operasyonla yakalandı

Çiftlikten kaçan tavus kuşu nefes kesen operasyonla yakalandı Tavus kuşunu yakalamak için kilometrelerce kovaladılar Bursa'da bir çiftlikten kaçan tavus kuşu ekiplerin kilometrelerce süren takibinin ardından yakalandı.

Çiftlikten kaçan tavus kuşu nefes kesen operasyonla yakalandı Tavus kuşunu yakalamak için kilometrelerce kovaladılar BURSA - Bursa'da bir çiftlikten kaçan tavus kuşu ekiplerin kilometrelerce süren takibinin ardından yakalandı. Sevimli tavus kuşu Osmangazi ilçesinde bulunan özel bir çiftlikteki kafesinden kurtularak kaçtı. Tavus kuşlarının kaçtığının gören sahipleri Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinden yardım istedi. Zabıta ekipleri kilometrelerce kovaladıkları tavus kuşunu Kükürtlü Mahallesi'nde otların arasında yakalayıp sahibine teslim etti. Zabıta ekiplerinin tavus kuşunu yakalaması cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çiftlik sahipleri tavus kuşunu yakalayıp kendilerine teslim eden Osmangazi Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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