Çiftlikten kaçıp sokağa inen geyikler vatandaşları şaşırttı - Son Dakika

Antalya'da bir çiftlikten kaçan iki geyik, sokağa çıkıp gezindi. Oldukça ürkek görüntüsüyle dikkat çeken geyiklerden yavru olanına bir köpek saldırdı. Bir vatandaş tarafından yakalanan yaralı geyik, tedavi ettirildikten sonra sahibine teslim edildi.

Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'ndeki bir çiftlikten dün akşam saatlerinde biri yavru iki geyik kaçtı. Geyikler mahalle arasındaki bir parkta gezinirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İnsanları görünce ürkerek kaçan geyikler, zaman zaman otomobillerin arasına kadar geldi. Geyiklerden yavru olanı bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanırken, bir vatandaş yakalayarak tedavi ettirdi. Sahibi tarafından geyiğin teslim alındığı öğrenilirken, yetişkin olanının ise halen arandığı öğrenildi.

Sosyal medyada 'Antalya Hakkında' adlı sayfada paylaşılan görüntüler, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. - ANTALYA