Çiftlikten kaybolan yarış atını kesip, etlerini almışlar (2)

ÇALINDIKTAN SONRA KESİLEN ÇAĞRIBEY, 2016'DA EMEKLİ EDİLMİŞ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çiftlikten çalındıktan sonra götürüldüğü çalılık alanda kesilerek etleri çalınan İngiliz yarış atının adının Çağrıbey olduğu bildirildi. İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde yarışmalara katılan Çağrıbey'in dereceler elde ettiği bildirildi. Çağrıbey'in 2015'in son aylarına kadar yarıştığı ve daha sonra sahibi tarafından emekli edildiği öğrenildi.