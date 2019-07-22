Son Dakika Haberleri: Çiftlikten kaybolan yarış atını kesip, etlerini almışlar (2)
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Çiftlikten kaybolan yarış atını kesip, etlerini almışlar (2)

1 saat önce

ÇALINDIKTAN SONRA KESİLEN ÇAĞRIBEY, 2016'DA EMEKLİ EDİLMİŞTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çiftlikten çalındıktan sonra götürüldüğü çalılık alanda kesilerek etleri çalınan İngiliz yarış atının adının Çağrıbey olduğu bildirildi.

Çiftlikten kaybolan yarış atını kesip, etlerini almışlar (2), System.String[]

ÇALINDIKTAN SONRA KESİLEN ÇAĞRIBEY, 2016'DA EMEKLİ EDİLMİŞ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çiftlikten çalındıktan sonra götürüldüğü çalılık alanda kesilerek etleri çalınan İngiliz yarış atının adının Çağrıbey olduğu bildirildi. İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde yarışmalara katılan Çağrıbey'in dereceler elde ettiği bildirildi. Çağrıbey'in 2015'in son aylarına kadar yarıştığı ve daha sonra sahibi tarafından emekli edildiği öğrenildi.


Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:16 Kaynak: DHA
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