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Çiftlikten sofraya yüksek teknoloji damakları şenlendirdi - Son Dakika

Çiftlikten sofraya yüksek teknoloji damakları şenlendirdi

21.06.2021 13:41
Çiftlikten sofraya yüksek teknoloji damakları şenlendirdi, System.String[]

Kanatlı sektörünün öncü firmalarından Gedik Piliç, çiftlikten sofraya uzanan yüksek teknolojik besin zinciri sayesinde Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen fastfood zincirlerine de tavuk tedarik etmeye devam ediyor.

Kanatlı sektörünün öncü firmalarından Gedik Piliç, çiftlikten sofraya uzanan yüksek teknolojik besin zinciri sayesinde Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen fastfood zincirlerine de tavuk tedarik etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk firmalarından Gedik Piliç, üretim ve ihracatta gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde sektöründe öncü olmaya devam ediyor. 2019 senesinde 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 162. sırada kendisine yer bulan Gedik Piliç, yapılan çalışmalara ara vermeden devam ederek daha da yükselmenin planlarını yapıyor. Gedik Piliç, zengin protein içeriği açısından sağlıklı beslenmede önemli bir faktör olan tavuk etinde, yurt genelinde olduğu gibi dünyanın önde gelen fastfood zincirlerine de stralize ortamda üretilen tavuk eti ihracatlarını sürdürüyor.

Gedik Piliç Kalite Güvence Müdürü Ayşegül Kemah, hemen hemen herkesin severek tükettiği tavuk etinin, içeriğindeki yüksek proteinin yanı sıra vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengin olduğuna dikkat çekti. Tavuk etinin diğer hayvansal gıdalara göre daha düşük kalori alımı ve sindiriminin diğer etlere göre daha kolay olduğunu belirten Kemah, "Hemen hemen herkesin severek tükettiği tavuk etinin üretim basamağında yer almanın oldukça keyifli ve bir o kadar da yüksek sorumluluk gerektirdiğini söyleyebilirim. Hepimiz bu sorumluluğun bilincinde, gıda güvenliği ve halk sağlığını koruma ilkemizle piliç eti ürünleri üreten en iyi ve en güvenilir marka olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İşletmenin gelişimi gün geçtikçe artarak devam ediyor. Çeşitli ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracatlar ile tüm Türkiye'ye gönderdiğimiz ürünlerimizin yanı sıra önde gelen modern Fastfood zincirlerinin de ham madde tedariklerinde hatırı sayılır rol oynadığımızı ifade etmek isterim. Tüm sürecin en iyi şekilde yönetilmesini ve takibini sahip olduğumuz kalite standartları gereği zaten sağlıyoruz. Son dönemde bu standartların yanı sıra ülkemizde yeni yeni benimsenen hayvan sağlığı ve refahı konusunda da oldukça ilerlemiş olduğumuzu belirtebilirim" dedi.

Çiftlikten sofraya kadar olan süreçte yüksek teknolojiyle çalıştıklarını belirten Kemah, aldıkları sertifikalara da dikkat çekti. Kemah, "Firmamız BRC, TS EN ISO 22000, TS EN ISO 9001, Helal sertifikalarına sahip. Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasının yanında çiftlikten sofraya kadar olan süreç boyunca da yüksek teknolojiyi kullanarak sağlanan hijyenik ortamlarda beslediğimiz tavukların en iyi şekilde market raflarına oradan sofralara ulaşmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşmanın ardından Çin'den ihracat onayı alan tek kanatlı işletmesi olarak ön plana çıkan Gedik Piliç, bugüne kadar ise tonlarca ürünü dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda bulunan Çin'e gönderdi. - DENİZLİ

Çiftlikten sofraya yüksek teknoloji damakları şenlendirdi
Çiftlikten sofraya yüksek teknoloji damakları şenlendirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Gedik, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftlikten sofraya yüksek teknoloji damakları şenlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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