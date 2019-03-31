Çığ'a Rağmen Sandık Başına Gittiler
12 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova İlçesine bağlı dağlıca bölgesinde çığ meydana geldi.
Hakkari
'nin Yüksekova
İlçesine bağlı dağlıca bölgesinde çığ meydana geldi. Vatandaşlar çığa rağmen oy kullanmaya gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:08 Kaynak: AA
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