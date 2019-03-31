Son Dakika Haberleri: Çığ'a Rağmen Sandık Başına Gittiler

Çığ'a Rağmen Sandık Başına Gittiler

12 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova İlçesine bağlı dağlıca bölgesinde çığ meydana geldi.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesine bağlı dağlıca bölgesinde çığ meydana geldi. Vatandaşlar çığa rağmen oy kullanmaya gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:08 Kaynak: AA

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