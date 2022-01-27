Üye Girişi
Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

27.01.2022 22:05

Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti Erzurum'un Horasan İlçesine Bağlı Kadıcelal Mahallesi'ndeki bir mezrada çığ düştü.

Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

ERZURUM - Erzurum'un Horasan İlçesine Bağlı Kadıcelal Mahallesi'ndeki bir mezrada çığ düştü. Ekipler uzun süren çalışmalar sonucunda iki vatandaşın cansız bedenine ulaştı.

Alınan bilgilere göre, Horasan Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasında iki kişinin üzerine çığ düştü. Erzurum merkezden çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2 saat önce çığ altında kalan vatandaşımızın olduğu ihbarını aldık. Tüm imkanlarımızla olay yerine intikal etmeye çalıştık. 30 kilometrelik yolu geçerek buraya geldik. Ancak maalesef 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. İçme suyu sorunu yaşanınca bu kardeşlerimiz bölgeye gidiyorlar. Uzun zamandır dönmeyince bize ihbarda bulundu yakınları. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre bölgede çığ riskine işaret edilerek, 'Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurulduğu an güvenlik kamerasında! Yere düştükten sonra bile ateş etmişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurulduğu an güvenlik kamerasında! Yere düştükten sonra bile ateş etmişler         
21:58
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
21:47 Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor!
21:45 Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu 1 saat sonra trafiğe açıldı
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi: Türkçemiz için tam bir felaket habercisi
21:21 Esra Erol canlı yayında genç kıza isyan etti!
21:10 Japonya'da sis nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 19 yaralı
21:03 Galatasaray'ın Okan Kocuk teklifi çileden çıkarttı! Taraftar yaşananların şaka olmasını diliyor
20:39 Denizli'nin içme suyu sorunu tarihe gömülüyor
20:32 19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor
20:19 Son Dakika: MGK toplantısından Rusya-Ukrayna vurgusu! Taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu
20:14 Son Dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 22:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement