Çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.


Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişinin bulunması için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altında 2 kişi daha var. 250-300 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede çalışıyor. 3 vefat edenimiz merkezde defnedilecek, diğer ikisi de Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden Bahçesaray'a nakledilecek. Yaralılarımızın durumları da iyi. İnşallah diğer 2 vatandaşımıza da ulaşırız. Bölgede kar yağışı var, belli noktalarda çığ tehlikesi mevcut" dedi. - VAN

Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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