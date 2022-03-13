Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı - Son Dakika
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Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı

13.03.2022 19:32
Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı

Bitlis'te geçtiğimiz gün üzerlerine çığ düşen 7 araç, karın altından Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından çıkarıldı.

Bitlis'te geçtiğimiz gün üzerlerine çığ düşen 7 araç, karın altından Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından çıkarıldı.

Bitlis merkezde bulunan öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan 7 aracı üzerine çığ düşmüştü. Araç sahipleri kendi imkanları ile araçlarını kar kütlelerinin altında çıkarmaya çalıştı ancak yeterli olmayınca AFAD ekibi olaya müdahale etti.

AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, yaptığı açıklamasında ekiplerin hasar gören araçları büyük bir titizlikle kar kütlelerinin altında çıkardıklarını ve olayla ilgili tutanak tuttuklarını ifade etti.

(Vahit Olcay/İHA)

Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı
Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı
Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı

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Tragger, Bitlis, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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