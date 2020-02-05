Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar (Arşiv) - Son Dakika

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Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar (Arşiv)
6 saat önce
-Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar'ın arşiv görüntüsü Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar'ın görüntüsü.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:36 Kaynak: AA
-Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar'ın arşiv görüntüsü Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar'ın görüntüsü
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