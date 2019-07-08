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Çığ altında kalan dağcının cansız bedeni helikopterle hastaneye getirildi

8 dakika önce

NİĞDE (İHA) – Niğde'de 8 ay önce Demirkazık Dağı'nda çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'un cansız bedeni Çamardı Devlet Hastanesine getirildi.

Çığ altında kalan dağcının cansız bedeni helikopterle hastaneye getirildi, System.String[]
NİĞDE (İHA) – Niğde'de 8 ay önce Demirkazık Dağı'nda çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'un cansız bedeni Çamardı Devlet Hastanesine getirildi.

Demirkazık Dağı'nda 8 ay önce çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'u bölgede 24 kez arama çalışması yapan ve kar kütlesinin buz tutması nedeniyle bulamayan AFAD ekipleri bugün yapılan aramada genç dağcının cansız bedenine ulaştı. Kar altından çıkarılan Karakoç'un cansız bedeni helikopterle Çamardı Devlet Hastanesine getirildi. Karakoç'un babası Mehmet Karakoç da bölgeye geldi. Otopsi yapılan dağcının cansız bedeni toprağa verilmek üzere helikopterle memleketi Konya'ya gönderildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:01 Kaynak: İHA
Çamardı, Niğde, AFAD, Kar, 3. Sayfa
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