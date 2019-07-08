Son Dakika Haberleri: Çığ altında kalan dağcının cansız bedeni helikopterle hastaneye getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Çığ altında kalan dağcının cansız bedeni helikopterle hastaneye getirildi

1 saat önce

Niğde'de 8 ay önce Demirkazık Dağı'nda çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'un cansız bedeni Çamardı Devlet Hastanesine getirildi.

Çığ altında kalan dağcının cansız bedeni helikopterle hastaneye getirildi, System.String[]
Niğde'de 8 ay önce Demirkazık Dağı'nda çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'un cansız bedeni Çamardı Devlet Hastanesine getirildi. Demirkazık Dağı'nda 8 ay önce çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'u bölgede 24 kez arama çalışması yapan ve kar kütlesinin buz tutması nedeniyle bulamayan AFAD ekipleri bugün yapılan aramada genç dağcının cansız bedenine ulaştı. Kar altından çıkarılan Karakoç'un cansız bedeni helikopterle Çamardı Devlet Hastanesine getirildi. Karakoç'un babası Mehmet Karakoç da bölgeye geldi. Otopsi yapılan dağcının cansız bedeni toprağa verilmek üzere helikopterle memleketi Konya'ya gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
Çamardı, Niğde, AFAD, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüşhane'de koliform bakterisi alarmı! 118 kişi hastaneye kaldırıldı Eski MB Başkanı Yılmaz'dan görevden alma yorumu: Kolunuzu verdiniz, vücudunuzu kaptırdınız Yunanistan'da yeni kabine belli oldu İngiltere'de iğrenç olay! Devlet sarayının bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 22:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çığ altında kalan dağcının cansız bedeni helikopterle hastaneye getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]