Çığ Altında Kalan Dağcıya 100 Gündür Ulaşılamıyor
35 dakika önce
Niğde'de Çamardı ilçesi Demirkazık dağında tırmanış sonrası çığ düşmesi sonucu çığ altına kalan 27 yaşındaki dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ın arama çalışmaları çığ riski nedeniyle yapılamıyor.
Niğde
'de Çamardı
ilçesi Demirkazık dağında tırmanış sonrası çığ düşmesi sonucu çığ altına kalan 27 yaşındaki dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ın arama çalışmaları çığ riski nedeniyle yapılamıyor.
100 gündür çığ altına kalan talihsiz dağcının cansız bedenini arama çalışmalarının çığ riski nedeniyle başlamadığı belirtiliyor. Yerel dağcılar bölgede Haziran ayına kadar kar olduğunu ve çığ riskinin devam ettiğini söylediler.
2 Aralık
2018 tarihinde Demirkazık Dağı, Eznevit Mevkii'nde tırmanıştan inişe yapan Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı. Dağcı Hilal İşcan 1 gün sonra helikopterlerle kurtarılırken, Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Kar yağışı artışı olunca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Tekrar çığ riskinin bulunması nedeniyle 3 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.
Haziran ayında arama yapılabilir AFAD
ekiplerinin zaman zaman bölgeye yürüyüş yaptığı ancak çığ riskinin devam etmesi nedeniyle arama çalışması başlatılamıyor. Profesyonel dağcılar ise arama için herhangi bir teknolojinin olmaması nedeniyle bölgede Mayıs ve Haziran aylarında çığ riskinin azalacağı ve o tarihlerde aramanın yapılabileceğini ifade ettiler. - NİĞDE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
TFF Başkanlığı İçin Ortak Karar Nihat Özdemir
Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu
Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı