Son Dakika Haberleri: Çığ Altında Kalan Dağcıya 100 Gündür Ulaşılamıyor

Çığ Altında Kalan Dağcıya 100 Gündür Ulaşılamıyor

35 dakika önce

Niğde'de Çamardı ilçesi Demirkazık dağında tırmanış sonrası çığ düşmesi sonucu çığ altına kalan 27 yaşındaki dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ın arama çalışmaları çığ riski nedeniyle yapılamıyor.

Çığ Altında Kalan Dağcıya 100 Gündür Ulaşılamıyor, System.String[]
Niğde'de Çamardı ilçesi Demirkazık dağında tırmanış sonrası çığ düşmesi sonucu çığ altına kalan 27 yaşındaki dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ın arama çalışmaları çığ riski nedeniyle yapılamıyor.

100 gündür çığ altına kalan talihsiz dağcının cansız bedenini arama çalışmalarının çığ riski nedeniyle başlamadığı belirtiliyor. Yerel dağcılar bölgede Haziran ayına kadar kar olduğunu ve çığ riskinin devam ettiğini söylediler.

2 Aralık 2018 tarihinde Demirkazık Dağı, Eznevit Mevkii'nde tırmanıştan inişe yapan Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı. Dağcı Hilal İşcan 1 gün sonra helikopterlerle kurtarılırken, Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Kar yağışı artışı olunca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Tekrar çığ riskinin bulunması nedeniyle 3 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.

Haziran ayında arama yapılabilir

AFAD ekiplerinin zaman zaman bölgeye yürüyüş yaptığı ancak çığ riskinin devam etmesi nedeniyle arama çalışması başlatılamıyor. Profesyonel dağcılar ise arama için herhangi bir teknolojinin olmaması nedeniyle bölgede Mayıs ve Haziran aylarında çığ riskinin azalacağı ve o tarihlerde aramanın yapılabileceğini ifade ettiler. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Kar, Çamardı, Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF Başkanlığı İçin Ortak Karar Nihat Özdemir Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı

Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:21:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çığ Altında Kalan Dağcıya 100 Gündür Ulaşılamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]