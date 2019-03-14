Son Dakika Haberleri: Çığ Altında Kalan Dağcıya 100 Gündür Ulaşılamıyor

Çığ Altında Kalan Dağcıya 100 Gündür Ulaşılamıyor

29 dakika önce

- Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür ulaşılamıyorNİĞDE - Niğde'de Çamardı İlçesi Demirkazık dağında tırmanış sonrası çığ düşmesi sonucu çığ altına kalan 27 yaşındaki dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ın arama çalışmaları çığ riski nedeniyle yapılamıyor.

Çığ Altında Kalan Dağcıya 100 Gündür Ulaşılamıyor, System.String[]
- Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür ulaşılamıyor

NİĞDE - Niğde'de Çamardı İlçesi Demirkazık dağında tırmanış sonrası çığ düşmesi sonucu çığ altına kalan 27 yaşındaki dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ın arama çalışmaları çığ riski nedeniyle yapılamıyor.
100 gündür çığ altına kalan talihsiz dağcının cansız bedenini arama çalışmalarının çığ riski nedeniyle başlamadığı belirtiliyor.
Yerel dağcılar bölgede Haziran ayına kadar kar olduğunu ve çığ riskinin devam ettiğini söylediler.
2 Aralık 2018 tarihinde Demirkazık Dağı, Eznevit Mevkii'nde tırmanıştan inişe yapan Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ düşmesi sonucu Karakoç altında kaldı. Dağcı Hilal İşcan 1 gün sonra helikopterlerle kurtarılırken, Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Kar yağışı artışı olunca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Tekrar çığ riskinin bulunması nedeniyle 3 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.
Haziran ayında arama yapılabilir
AFAD ekiplerinin zaman zaman bölgeye yürüyüş yaptığı ancak çığ riskin devam etmesi nedeniyle arama çalışması başlatılamıyor. Profesyonel dağcılar ise arama için herhangi bir teknolojinin olmaması nedeniyle bölgede Mayıs ve Haziran aylarında çığ riskinin azalacağı ve o tarihlerde aramanın yapılabileceğini ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:47 Kaynak: İHA

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