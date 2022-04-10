ÇIĞ ALTINDA KALAN EVDE ŞİMDİ DE 'HEYELAN' RİSKİ - Son Dakika
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ÇIĞ ALTINDA KALAN EVDE ŞİMDİ DE 'HEYELAN' RİSKİ

10.04.2022 14:10

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde daha önce çığ altında kalan ev için bu kez heyelan riski oluştu, 7 kişilik aile komşularına sığındı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde daha önce çığ altında kalan ev için bu kez heyelan riski oluştu, 7 kişilik aile komşularına sığındı.

Geçen ocak ayında çığ altında kalan Bahçaseray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nin Dikmetaş mezrasında Beydaş Çağrıcı'ya ait evde şimdi de heyelan riski oluştu. Evin arka kısmında yaşanan heyelan nedeniyle duvarlarda çatlaklar meydana geldi. Paniğe kapılan 7 kişilik Çağrıcı ailesi, evlerini terk ederek komşularına sığındı. İhbarla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

ÇIĞ ALTINDA KALAN EVDE ŞİMDİ DE 'HEYELAN' RİSKİ
ÇIĞ ALTINDA KALAN EVDE ŞİMDİ DE 'HEYELAN' RİSKİ
ÇIĞ ALTINDA KALAN EVDE ŞİMDİ DE 'HEYELAN' RİSKİ

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Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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