ÇIĞ ALTINDA KALAN EVDE ŞİMDİ DE 'HEYELAN' RİSKİ - Son Dakika

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VAN'ın Bahçesaray ilçesinde daha önce çığ altında kalan ev için bu kez heyelan riski oluştu, 7 kişilik aile komşularına sığındı.

Geçen ocak ayında çığ altında kalan Bahçaseray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nin Dikmetaş mezrasında Beydaş Çağrıcı'ya ait evde şimdi de heyelan riski oluştu. Evin arka kısmında yaşanan heyelan nedeniyle duvarlarda çatlaklar meydana geldi. Paniğe kapılan 7 kişilik Çağrıcı ailesi, evlerini terk ederek komşularına sığındı. İhbarla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.