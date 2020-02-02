Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

20 dakika önce

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, dün çığ altında kalan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, dün çığ altında kalan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde oturan güvenlik korucusu Yüksek Arlı, dün elektrik trafosunun olduğu bölgeye giderken, düşen çığın altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bu sabah saatlerinde Arlı'nın, cansız bedenine ulaştı. Yüksel Arlı'nın cenazesi, otopsi için Solhan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


Solhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi
Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor Cumhurbaşkanı'nın gözyaşlarından etkilendi, kumbarasındaki paraları depremzedelere bağışladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 15:25:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]