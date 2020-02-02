Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

7 saat önce

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, dün çığ altında kalan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, dün çığ altında kalan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde oturan güvenlik korucusu Yüksek Arlı, dün elektrik trafosunun olduğu bölgeye giderken, düşen çığın altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bu sabah saatlerinde Arlı'nın, cansız bedenine ulaştı.

Yüksel Arlı'nın cenazesi, otopsi için Solhan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


Solhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
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