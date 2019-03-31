Çığ Altında Kalan İş Makinesinin Operatörü Kurtarıldı
1 saat önce
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele sırasında düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.
VAN'ın Bahçesaray
ilçesinde karla mücadele sırasında düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.
Van- Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışması sırasında çığ düştü. Çığ altında kalan greyder operatörü Erol Karaalp için mesai arkadaşları ve vatandaşlar çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Karaalp, iş makinesinin camları kırılarak çığ altından çıkarıldı. Karaalp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:33 Kaynak: DHA
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