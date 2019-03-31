Son Dakika Haberleri: Çığ Altında Kalan İş Makinesinin Operatörü Kurtarıldı

Çığ Altında Kalan İş Makinesinin Operatörü Kurtarıldı

1 saat önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele sırasında düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.

Çığ Altında Kalan İş Makinesinin Operatörü Kurtarıldı, System.String[]
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele sırasında düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.

Van- Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışması sırasında çığ düştü. Çığ altında kalan greyder operatörü Erol Karaalp için mesai arkadaşları ve vatandaşlar çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Karaalp, iş makinesinin camları kırılarak çığ altından çıkarıldı. Karaalp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:33 Kaynak: DHA

Bahçesaray, Van, Güncel
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