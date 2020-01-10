Çığ altında kalan işçi toprağa verildi - Son Dakika
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Çığ altında kalan işçi toprağa verildi

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde düşen çığda hayatını kaybeden ve 2 gün sonra cesedine ulaşılabilen Veli Bektaş'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Çığ altında kalan işçi toprağa verildi, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde düşen çığda hayatını kaybeden ve 2 gün sonra cesedine ulaşılabilen Veli Bektaş'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.


Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi, Çatalpınar mevkisindeki krom maden ocağının yakınlarına çığ düşmesi sonucu 2 çocuk babası şoför Yasin Kılıç ile 2 çocuk babası Veli Bektaş (35) hayatını kaybetti. Bekir Çalım ile Eray Mimik ise olayda yaralandı.


Olaydan 2 gün sonra çığ altından çıkarılan Veli Bektaş'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Veli Bektaş'ın cenazesi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'nde çok sayıda kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Çamlıbel, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:27 Kaynak: İHA
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