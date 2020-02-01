Çığ altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Çığ altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

6 saat önce

Erzurum'un İspir ilçesinde su arızasını gidermeye çalışan 5 işçi çığ altında kaldı.

Çığ altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı, System.String[]

Erzurum'un İspir ilçesinde su arızasını gidermeye çalışan 5 işçi çığ altında kaldı. 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 kişinin cesedine ulaşıldı.


Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında İspir ilçesine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki su sorununu gidermek için Atilla Aslan, Nevzat Bozdoğan, Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz ve Resul Coşkun Gıznut Dağı'na gitti. Kar kalınlığının 2.5 metreye yaklaştığı bölgede 5 işçi çalışma yaparken dağdan kopan çığın altında kaldı. Düşen çığın altında kalan Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan kendi imkanları ile kurtulurken arkadaşları Nevzat Bozdoğan çığın altında kaldı.


Olay yerine çok sayıda Jandarma ve Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yol kapalı olan bölgeye ulaşmak için seferber olan ekipler kar üstü araçlarla güçlükle bölgeye ulaştı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrası gece yarısı 03.30 sıralarında Nevzat Bozdoğan'ın cesedine ulaşıldı. - ERZURUM

Erzurum, İspir, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu
İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]