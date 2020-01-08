Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği - Son Dakika

ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün akşam 1 madencinin öldüğü, 1 madencinin de yaralı kurtarıldığı çığda, kar altında kalan işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabaha karşı yolda kalan arama kurtarma ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede, çığın düştüğü noktaya ulaşabilmek için günün ağarmasıyla birlikte çalışmalara yeniden başladı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, kar nedeniyle 10 saatte ancak 7 kilometre yol açılabildiğini söyledi.

Pozantı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde bulunan krom madeninde çalışan kepçe operatörü, dün saat 18.00 sıralarında, yüksekliği 2 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Yaklaşık 2 saat geçmesine karşın operatörden haber alınamayınca, maden işçileri Yasin Kılınç, Eray Minik ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları aramaya çıktı. Ancak bu sırada çığ düştü, 3 işçi kar altında kaldı. Diğer maden çalışanlarının müdahalesiyle Eray Minik yaralı olarak kurtarılırken, Yasin Kılınç'ın ise cansız bedeni bulundu, diğer kişiye ise ulaşılamadı. Kepçe operatörü ise bir süre sonra kendi imkanlarıyla geri döndü.

KURTARMA EKİPLERİ YOLDA KALDI

Maden çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD , jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle kurtarma ekipleri yolda kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu öğrenilen bölgede, çığın düştüğü alana ulaşılabilmesi için yeniden çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

10 SAATE 7 KİLOMETRE YOL AÇILABİLDİ

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bölgede kar yağışının yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde sürdüğünü ve işçilerin de çalışmaya devam ettiğini kaydederek, "İşçilerimiz kendi ihtiyaçları için ara ara özel araçlarla merkeze gelip, alacaklarını alarak madene geri dönüyorlardı. Dolayısıyla yol hep açık tutuluyordu. Dün yaşanan olayda 1 kardeşimiz vefat etmiş durumda. 1 işçimiz yaralı, 1'i de şu anda çığ altında. Durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz yaralıya ilk müdahaleyi oradaki arkadaşı yapmış" diye konuştu.

'10 SAATTE 7 KİLOMETRE YOL AÇILDI'

Pozantı'da son yılların en yüksek kar yağışının yaşandığını kaydeden Çay, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan tarafından koordine edildiğini, hava koşulunun çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Kurtarma çalışmasının başladığı andan sabaha kadar yaklaşık 10 saatte ancak 7 kilometrelik yol açılabildiğini belirten Çay, şunları söyledi:

"AFAD, UMKE, belediye araçları ve jandarma ekipleri şu an ilerlemeye çalışıyor. Bu sabahtan itibaren Adana ve Mersin 'den gelen karayollarına ait paletli araçlar da devreye girdi. Bölgeye ulaşabilmek için çok güç koşullarda görev yapılıyor. Devletin tüm birimleri gayret içerisinde, güç koşullarda çalışmalarını sürdürüyor. Madende yatılı kalan işçiler yatakhanelerde kalmaya devam ediyor. İnternet üzerinden o işçilerimizle bağlantı kuruyorduk, ancak elektrik kesintisi yaşandığı için iletişimimiz durmuş durumda. Yaşam malzemeleriyle ilgili bir sıkıntılarının olduğunu düşünmüyoruz."

Adana Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, Jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ile 112 Acil sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.