Son Dakika › Güncel › Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2) - Son Dakika
Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2)
6 saat önce
EKİPLER, BÖLGEYE ULAŞTIAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisini arama kurtarma çalışması için dün saat 20.00 sıralarında yola çıkan ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye, bugün saat 12.00 sıralarında ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:17 Kaynak: DHA
EKİPLER, BÖLGEYE ULAŞTI
Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisini arama kurtarma çalışması için dün saat 20.00 sıralarında yola çıkan ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye, bugün saat 12.00 sıralarında ulaştı. AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, 16 saatlik zorlu yolculuğun ardından çığ altındaki işçiye ulaşmak için çalışma başlattı.
Son Dakika Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı