Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2) - Son Dakika

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2)

6 saat önce

EKİPLER, BÖLGEYE ULAŞTIAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisini arama kurtarma çalışması için dün saat 20.00 sıralarında yola çıkan ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye, bugün saat 12.00 sıralarında ulaştı.

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2), System.String[]

EKİPLER, BÖLGEYE ULAŞTI

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisini arama kurtarma çalışması için dün saat 20.00 sıralarında yola çıkan ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye, bugün saat 12.00 sıralarında ulaştı. AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, 16 saatlik zorlu yolculuğun ardından çığ altındaki işçiye ulaşmak için çalışma başlattı.


Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:17 Kaynak: DHA
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