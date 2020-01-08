Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (3) - Son Dakika

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (3)

6 saat önce

KAYIP MADENCİ ARANIYORAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Yasin Kılınç'ın öldüğü bölgeye ulaşan AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, 2 metreyi bulan karda, kayıp Veli Bektaş'ı arıyor.

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (3), System.String[]

KAYIP MADENCİ ARANIYOR

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Yasin Kılınç'ın öldüğü bölgeye ulaşan AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, 2 metreyi bulan karda, kayıp Veli Bektaş'ı arıyor. Ekipler, olaydan sağ kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik'i sağlık kontrolünden geçirip, ilk müdahalelerini yaptı. Yasin Kılınç'ın cenazesi ise bulunduğu yerden alınıp, maden ocağına götürüldü.

Yetkililer, cenazenin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini, arama kurtarma çalışmasının ise aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan bölgede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı elektrik direkleri de zarar gördü.


Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
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