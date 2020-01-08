Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (4) - Son Dakika

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Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (4)
6 saat önce
ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ POZANTI'YA GETİRİLDİAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında hayatını kaybeden maden işçisi Yasin Kılınç'ın cenazesi ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:13 Kaynak: DHA
ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ POZANTI'YA GETİRİLDİ
Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında hayatını kaybeden maden işçisi Yasin Kılınç'ın cenazesi ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kılınç'ın yapılacak otopsinin ardından yarın toprağa verileceği bildirildi.Olayda hafif yaralı kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik de aynı hastaneye getirilip, sağlık kontrolünden geçirildi. Yaralıları getiren maden işçileri ise, "Üzerlerine çığ düştü, kurtarmaya çalıştık. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz" diyerek gözyaşı döktü.
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