Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6 - Son Dakika

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6

6 saat önce

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6 (Hastane önü detaylar)

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6 (Hastane önü detaylar)

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:34 Kaynak: DHA
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