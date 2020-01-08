Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6 - Son Dakika

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Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6
6 saat önce
Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6 (Hastane önü detaylar)
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:34 Kaynak: DHA
Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6 (Hastane önü detaylar)
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