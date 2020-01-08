Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5) - Son Dakika

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Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5)
35 dakika önce
KURTARMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmasına ağır hava kuşulları nedeniyle ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:51 Kaynak: DHA
KURTARMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ
Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmasına ağır hava kuşulları nedeniyle ara verildi. Yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmasına yarın sabah tekrar başlanacağı bildirildi.
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