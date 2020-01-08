Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5) - Son Dakika

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5)

35 dakika önce

KURTARMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmasına ağır hava kuşulları nedeniyle ara verildi.

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5), System.String[]

KURTARMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmasına ağır hava kuşulları nedeniyle ara verildi. Yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmasına yarın sabah tekrar başlanacağı bildirildi.


Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:51 Kaynak: DHA
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