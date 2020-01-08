Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-7 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-7 - Son Dakika

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-7

6 saat önce

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-7.

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-7

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-7

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:35 Kaynak: DHA
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