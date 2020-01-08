Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı - Son Dakika
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Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı

6 saat önce

ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün gece maden işçisi Yasin Kılıç'ın yaşamını yitirdiği 2 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığ altında kalan 1 kişinin kurtarılması için sevk edilen ekipler, yolun karla kaplanması nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı, System.String[]

ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün gece maden işçisi Yasin Kılıç'ın yaşamını yitirdiği 2 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığ altında kalan 1 kişinin kurtarılması için sevk edilen ekipler, yolun karla kaplanması nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

Dün saat 17.30 sıralarında Pozantı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiindeki krom madeninde çalışan kepçe operatörü, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Uzun süre kepçe operatöründen haber alamayan iş arkadaşları Yasin Kılıç, Eray Minik ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, kendisini aramak için yola çıktı. Madenden çıktıktan kısa süre sonra işçilerin üzerine çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesi ile çığ altında kalan işçilerden kepçe operatörü ile arkadaşı Eray Minik, kısa sürede kurtarılırken, Yasin Kılıç'ın ise cansız bedeni çıkartıldı. Bir işçiye ise ulaşılamadı.Maden çalışanların ihbarı üzerine çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye gönderildi. Kar yağışının şiddetini artırması ve yolun karla kapalı olması nedeniyle kurtarma ekipleri yolda kaldı. Bunun üzerine polis ekipleri, bölgeye çıkan yolu trafiğe kapattı. Gün ağarmasıyla birlikte çığ altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışmalarının süreceği öğrenildi.


Çamlıbel, Pozantı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:29 Kaynak: DHA
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