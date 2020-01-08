Son Dakika › Güncel › Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2) - Son Dakika
Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2)
6 saat önce
YOL AÇMA ÇALIŞMASI HIZLANDIRILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan kişiyi kurtarmak için çıktıkları yolda kalan ekiplerin bölgeye ulaşmaları için kar küreme çalışmaları hızlandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:02 Kaynak: DHA
YOL AÇMA ÇALIŞMASI HIZLANDIRILDI
Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan kişiyi kurtarmak için çıktıkları yolda kalan ekiplerin bölgeye ulaşmaları için kar küreme çalışmaları hızlandırıldı. Karla kaplı yolun açılması için bölgeye ilave iş makineleri gönderildi. İş makineleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu öğrenilen bölgede, yol açma çalışmalarına başladı.
Son Dakika MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı