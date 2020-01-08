Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2) - Son Dakika

Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2)

6 saat önce

YOL AÇMA ÇALIŞMASI HIZLANDIRILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan kişiyi kurtarmak için çıktıkları yolda kalan ekiplerin bölgeye ulaşmaları için kar küreme çalışmaları hızlandırıldı.

Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2), System.String[]

YOL AÇMA ÇALIŞMASI HIZLANDIRILDI

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan kişiyi kurtarmak için çıktıkları yolda kalan ekiplerin bölgeye ulaşmaları için kar küreme çalışmaları hızlandırıldı. Karla kaplı yolun açılması için bölgeye ilave iş makineleri gönderildi. İş makineleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu öğrenilen bölgede, yol açma çalışmalarına başladı.


Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:02 Kaynak: DHA
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