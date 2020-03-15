Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kar yığınları altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cansız bedeni, bugün yürütülen çalışmalar sonucunda bulundu.

Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Van- Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kar yığınları altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cansız bedeni, bugün yürütülen çalışmalar sonucunda bulundu.


İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede ara verilen arama çalışmaları üç günden bu yana yeniden başlatılmıştı. Çığ altında olduğu değerlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'e ulaşmak için AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince sabah saatlerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Daşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölge yolunun ulaşıma açıldığı belirtilerek, "3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri, çığ altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir'in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi" denildi.


Daşdemir'in cansız bedenine ulaşılmasıyla 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42'ye çıktı. Daşdemir'in cenazesinin Van Adli Tıp Kurumuna getirilerek, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniliyor. - VAN

Bahçesaray, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı "Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:45:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]