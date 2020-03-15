Çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı

7 saat önce

Van'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cesedine ulaşıldı.

Çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı, System.String[]

Van'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cesedine ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 4-5 Şubat'ta düşen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan Van-Bahçesaray kara yolunun açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekiplerinin çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Daşdemir'in naaşı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Bahçesaray, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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