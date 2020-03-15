Çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı (2) - Son Dakika

Van'da 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cesedine ulaşıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 4-5 Şubat'ta düşen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan Van-Bahçesaray kara yolunun açıldığı belirtildi.
Açıklamada, 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekiplerinin çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Daşdemir'in naaşı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.