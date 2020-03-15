Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

7 saat önce

Van-Bahçesaray karayolunda 5 Şubat'ta meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Van- Bahçesaray karayolunda 5 Şubat'ta meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ olayları sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmış, uzman ekipler dün bölgede itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir için arama çalışması başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde yapılan arama çalışmaları sonucu itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı. 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 42'e ulaştı.

(İHA)

Bahçesaray, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
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