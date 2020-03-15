Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı
7 saat önce
Van-Bahçesaray karayolunda 5 Şubat'ta meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
Van- Bahçesaray karayolunda 5 Şubat'ta meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.
Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ olayları sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmış, uzman ekipler dün bölgede itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir için arama çalışması başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde yapılan arama çalışmaları sonucu itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı. 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 42'e ulaştı.
(İHA)
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