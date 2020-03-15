Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı Van-Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

VAN - Van- Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılarak uzman ekipler dün itibari ile bölgede itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir için arama çalışması başlatmıştı, Bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise böylelikte 42'e ulaştı.

Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

Bahçesaray, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı "Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:45:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]