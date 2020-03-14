Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika

Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

6 saat önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, 4-5 Şubat'ta düşen ve 41 kişinin öldüğü, bir kişinin de çığ altında kaldığı bölgede, arama çalışmaları yeniden başladı.

Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına yeniden başlandı, System.String[]
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, 4-5 Şubat'ta düşen ve 41 kişinin öldüğü, bir kişinin de çığ altında kaldığı bölgede, arama çalışmaları yeniden başladı. Çığ altında kalan itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'in bulunması için bölgeye ekipler sevk edilirken, güvenlik gerekçesiyle, uzman çalışma ekiplerinin dışında bölgeye girişe izin verilmediği belirtildi.

Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı Van'da, 4 ve 5 Şubat'ta Bahçesaray Karayolu'nun Karabet Geçidi yakınlarına çığ düştü. Peş peşe yaşanan iki çığ felaketinde 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 41 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen çığ altında olduğu değerlendirilen itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'e ise ulaşılamadı. Günlerce süren çalışmalar sonuç vermeyince de çığ riskleri, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede çalışmalara ara verildi.   Yaşanan çığ olaylarının ardından güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açıldı. Ekipler dün itibari ile itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'in bulunması için bölgede arama çalışması başlatırken, tekrar başlayan kar yağışı nedeniyle çalışmalara ara verildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren ara verilen çalışmalara gerekli tedbirler alındıktan sonra yeniden başlandı. Ancak yetkililer, güvenlik gerekçesiyle; uzman çalışma ekiplerinin dışında bölgeye girişe izin verilmediğini söyledi.


- Van
Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı

Son Dakika Haberleri
17:47 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu
17:46 Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi
17:45 Otomobil bahçeye devrildi: 2 yaralı
17:45 "BURHAN PAZARLAMA" SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
17:44 Fatsa Belediyesi'nin asfalt çalışmaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:52:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]