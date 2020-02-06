Çığ altında kalan minibüs şoförünün cenazesi bugün bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ altında kalan minibüs şoförünün cenazesi bugün bulundu - Son Dakika

Çığ altında kalan minibüs şoförünün cenazesi bugün bulundu

6 saat önce

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde bugün yapılan çalışmalar sonucunda bulunan 3 kişiden birinin minibüs şoförü olduğu belirtildi.

Çığ altında kalan minibüs şoförünün cenazesi bugün bulundu, System.String[]

Van- Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde bugün yapılan çalışmalar sonucunda bulunan 3 kişiden birinin minibüs şoförü olduğu belirtildi.


İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, dün de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmalarına bugün de devam edildi. AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar'ın dün yaşanan faciadan yaralı olarak kurtulmasının ardından yerine görevlendirilen AFAD Muş İl Müdürü Veysi Ateş koordinatörlüğünde gün boyu devam eden çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bulunan 3 cenazeden birinin ilk faciada çığ altında kalan minibüs şoförü Ramazan Akyol olduğu tespit edildi. Diğer iki cenazenin ise Aydın Z. ve Murat K.'ya ait olduğu belirtildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına; meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması dolayısıyla bu saat itibari ile ara verilmiştir. Arama-kurtarma çalışmalarına 7 Şubat 2020 (Cuma günü) günün ağarmasıyla birlikte teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen 1 itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır" denildi. - VAN

Osman Uçar, Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:28 Kaynak: İHA
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