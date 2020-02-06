Çığ altında kalan şehidin naaşı Arpaçay'a getirildi - Son Dakika
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Çığ altında kalan şehidin naaşı Arpaçay'a getirildi

6 saat önce

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın naaşı toprağa verilmek üzere Arpaçay'a getirildi.

Çığ altında kalan şehidin naaşı Arpaçay'a getirildi, System.String[]

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın naaşı toprağa verilmek üzere Arpaçay'a getirildi. Şehit Avcı, yarın cuma namazını müteakiben toprağa verilecek.


Van'ın Bahçesaray ilçesinde kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın baba evinin bulunduğu cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. Arpaçaylılar şehidin evine toplandı.


Harakani Havalimanı'na askeri uçakla getirilen şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın cenazesi konvoyla baba ocağı Arpaçay'a getirilerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Avcı'nın baba evine, ilçe merkezindeki iş yerlerine ve diğer evlere Türk Bayrağı asılırken, taziye çadırı da kuruldu.


Avcı'nın cenazesi yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek. - KARS

Arpaçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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