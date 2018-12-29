Çığ Altında Kalan Tır'ı Zamanında Terk Etti
28 dakika önce
–Dağıstan'da seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, çığın yolu kapatmaya başladığını görünce durdu.
– Dağıstan
'da seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, çığın yolu kapatmaya başladığını görünce durdu. Kısa sürede büyük bir kütlenin geldiğini gören sürücü araçtan hızla uzaklaştı ve saniyeler sonra kar kütlesi TIR'ın bulunduğu mevkiden yola yayıldı ve TIR gözden kayboldu. Karlar altında kalan TIR'ın sürücüsü ise o anları telefona kaydetti. - Rusya
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:39 Kaynak: DHA
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Çığ Altında Kalan Tır'ı Zamanında Terk Etti
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