Son Dakika Haberleri: Çığ Altında Kalan Tır'ı Zamanında Terk Etti

Çığ Altında Kalan Tır'ı Zamanında Terk Etti

28 dakika önce

–Dağıstan'da seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, çığın yolu kapatmaya başladığını görünce durdu.

Çığ Altında Kalan Tır'ı Zamanında Terk Etti, System.String[]
Dağıstan'da seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, çığın yolu kapatmaya başladığını görünce durdu. Kısa sürede büyük bir kütlenin geldiğini gören sürücü araçtan hızla uzaklaştı ve saniyeler sonra kar kütlesi TIR'ın bulunduğu mevkiden yola yayıldı ve TIR gözden kayboldu. Karlar altında kalan TIR'ın sürücüsü ise o anları telefona kaydetti. - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:39 Kaynak: DHA

Kar, Dağıstan, Dünya
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