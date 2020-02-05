Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü, yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü, yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar, yaşadıklarını anlattı.

Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü, yaşadıklarını anlattı Açıklaması, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar, yaşadıklarını anlattı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerle birlikte dün çığın altında kalan minibüsü çıkarmaya çalıştıkları sırada ikinci çığın düştüğünü hatırlattı.

"Çalışma yaparken büyük bir ses duyduk. Çığın devirdiği kepçe bizi sürükledi. Karın altından kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım" diyen Uçar, şunları kaydetti:

"Dün çığın altında kalan iki kişiye ulaşmaya çalışıyorduk. Ekiplerimizi bu yönde organize ettik. Onları yalnız bırakmamak için birlikte çalışıyorduk. Çığın altındaki minibüsü çıkarıyorduk. Büyük bir ses duyduk. Çığın devirdiği kepçe bizi sürükledi. Karın altından kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım."

Kepçenin altında kalan bir vatandaşı kurtarmaya çalıştığını ancak bacağındaki ağrı nedeniyle ayakta duramadığını sözlerine ekleyen Uçar, "Jandarma ekiplerine haber verdik. Ben yukarı çıktım. Orada çok ağır yaralı vardı, ambulansları meşgul etmemek için kendi aracımızla hastaneye kaldırıldım." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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