Çığ altında kalan vatandaşların yakınları hastanede bekliyor - Son Dakika
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Çığ altında kalan vatandaşların yakınları hastanede bekliyor

6 saat önce

Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüs Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çığ altında kalan vatandaşların yakınları VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor.

Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüs

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çığ altında kalan vatandaşların yakınları VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen çığ altında kalan vatandaşların yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Çığ altında kalan vatandaşların yakınları hastanede bekliyor

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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