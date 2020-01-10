Çığ altında kalarak ölen işçinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altında kalarak ölen işçinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi - Son Dakika

Çığ altında kalarak ölen işçinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren işçilerden Veli Bektaş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Çığ altında kalarak ölen işçinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren işçilerden Veli Bektaş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Veli Bektaş'ın (36) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundan alınarak Göksun'un Kazandere Mahallesi'ne getirildi.

İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Bektaş'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Bektaş'ın yakınlarının yanı sıra Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halit Demirtaş, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Mesut Kıraç ve vatandaşlar katıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesi Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına çığ düşmesinin ardından kurtarılan işçilerden Bekir Çalım ile Eray Mimik, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılmış, Yasin Kılıç'ın cenazesi dün toprağa verilmiş, Bektaş'ın cesedi ise yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunmuştu.

Kahramanmaraş, Pozantı, Göksun, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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