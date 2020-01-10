Çığ altında ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çığ altında ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Çığ altında ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde düşen çığda hayatını kaybeden ve 2 gün sonra cesedine ulaşılabilen Veli Bektaş'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çığ altında ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde düşen çığda hayatını kaybeden ve 2 gün sonra cesedine ulaşılabilen Veli Bektaş'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Olay, Salı günü saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi, Çatalpınar mevkisinde meydana geldi. Krom maden ocağının yakınlarına çığ düşmesi sonucu 2 çocuk babası şoför Yasin Kılıç ile 2 çocuk babası Veli Bektaş (35) hayatını kaybetti. Bekir Çalım ile Eray Mimik ise olayda yaralandı. Olayın üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 sağlık ekipleriyle, iş makineleri sevk edildi.


Çığ düşmesinden 20 saat sonra ekipler maden ocağına ulaşabildi ve yaralılar ile şoför Yasin Kılıç'ın cenazesini aldı. Olaydan 2 gün sonra ise çığ altında kalan Veli Bektaş'ın cansız bedenine ekipler ulaşabildi ve cenaze dün otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Yapılan otopsinin ardından Bektaş'ın cenazesi sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Bu sırada Bektaş'ın bir yakınının cep telefonuyla tabutun görüntüsünü çekmesi dikkat çekti. Veli Bektaş'ın cenazesi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'nde toprağa verilecek. - ADANA

Çamlıbel, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi
Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı Kendisini babasına şikayet eden komşusunun arabasını kundakladı Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Son Dakika Haberleri
17:06 Hedef sadece develer mi? Avustralya hükümetinin yabani hayvanlarla 'mücadelesi' - Son Dakika Haber
17:06 Irak, ABD'den askerlerini çekmesi için mekanizma oluşturmasını talep etti - Son Dakika Haber
17:06 Kanada: İran'da düşen Ukrayna uçağındaki 176 yolcu mumlarla anıldı - Son Dakika Haber
17:00 Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'Kraliyet' kararı: Madame Tussauds müzesi Prens Harry ve Düşes... - Son Dakika Haber
16:59 Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
16:28 Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti - Son Dakika Haber
15:33 Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 17:09:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ altında ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]