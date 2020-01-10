Çığ altında ölen işçinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde düşen çığda hayatını kaybeden ve 2 gün sonra cesedine ulaşılabilen Veli Bektaş'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Olay, Salı günü saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi, Çatalpınar mevkisinde meydana geldi. Krom maden ocağının yakınlarına çığ düşmesi sonucu 2 çocuk babası şoför Yasin Kılıç ile 2 çocuk babası Veli Bektaş (35) hayatını kaybetti. Bekir Çalım ile Eray Mimik ise olayda yaralandı. Olayın üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 sağlık ekipleriyle, iş makineleri sevk edildi.



Çığ düşmesinden 20 saat sonra ekipler maden ocağına ulaşabildi ve yaralılar ile şoför Yasin Kılıç'ın cenazesini aldı. Olaydan 2 gün sonra ise çığ altında kalan Veli Bektaş'ın cansız bedenine ekipler ulaşabildi ve cenaze dün otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Yapılan otopsinin ardından Bektaş'ın cenazesi sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Bu sırada Bektaş'ın bir yakınının cep telefonuyla tabutun görüntüsünü çekmesi dikkat çekti. Veli Bektaş'ın cenazesi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'nde toprağa verilecek. - ADANA