Çığ Altında Ölen Kişi Toprağa Verildi
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren Ramazan Sakallı (50), gözyaşları arasında toprağa verildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit
ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren Ramazan Sakallı (50), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dün öğle saatlerinde Çağlayancerit'e bağlı Akdere
Mahallesi'nin Keklicek mevkisinde çığ düştü. Kaynak suyunu kontrol etmeye giden Ramazan Sakallı tonlarca karın altında kaldı. Jandarma
ve AFAD
ekiplerinin çalışmalarıyla Sakallı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Ramazan Sakallı için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. İlçe mezarlığındaki törene Kaymakam Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki
, Sakallı'nın ailesi ve Çağlayancerit sakinleri katıldı. Ramazan Sakallı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
- Kahramanmaraş
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:17 Kaynak: DHA
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı
Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum