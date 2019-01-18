Son Dakika Haberleri: Çığ Altında Ölen Kişi Toprağa Verildi

Çığ Altında Ölen Kişi Toprağa Verildi

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren Ramazan Sakallı (50), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çığ Altında Ölen Kişi Toprağa Verildi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren Ramazan Sakallı (50), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün öğle saatlerinde Çağlayancerit'e bağlı Akdere Mahallesi'nin Keklicek mevkisinde çığ düştü. Kaynak suyunu kontrol etmeye giden Ramazan Sakallı tonlarca karın altında kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla Sakallı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ramazan Sakallı için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. İlçe mezarlığındaki törene Kaymakam Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki, Sakallı'nın ailesi ve Çağlayancerit sakinleri katıldı. Ramazan Sakallı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:17 Kaynak: DHA

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