Çığ altında şehit olan asker, kabri başında anıldı - Son Dakika
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Çığ altında şehit olan asker, kabri başında anıldı

Çığ altında şehit olan asker, kabri başında anıldı

06.02.2021 00:39

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde geçen yıl meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, Kastamonu'daki kabri başında anıldı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde geçen yıl meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, Kastamonu'daki kabri başında anıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, şehadetinin 1'inci yılında Tosya ilçesinde bulunan kabri başında dualar ile anıldı. Kabristan ziyaretine şehidin ailesinin yanı sıra Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Emin Selçuk ve çok sayıda vatandaş geldi. Tosya Kaymakamı Pişkin, şehit Ufuk Deniz'i rahmet, minnet ve dualarla andıklarını belirterek, "Kahraman şehidimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, şefaatine bizlerin de nail olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şehidimizin şahsında tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA
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