Çığ altında şehit olan askerin cenazesi memleketi Aksaray'a getirildi - Son Dakika

Van'da düşen çığın ardından olay yerinde kurtarma ve güvenlik önlemi çalışmasına katılan ve düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Aksaraylı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün cenazesi memleketi Aksaray'a getirildi.



Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen vatandaşları arama çalışmaları devam ederken aynı bölgeye ikinci defa çığ düşmesi sonucu arama kurtarma ve güvenlik önlemi çalışmalarında görev alan Aksaraylı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü (23) çığın altında kalarak şehit düştü. Şehidin cenazesi askeri uçakla Nevşehir Havalimanı'na gönderilirken, buradan alınarak Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca kortej eşliğinde Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi morguna getirilen şehidin cenazesi askeri personel ve yakınları tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde morga alındı. Şehit cenazesinin yarın Sultanhanı ilçesinde Cuma Namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede defnedileceği öğrenildi.



Şehidin annesi Yeter Süslü'nün (53) birkaç gün önce anjiyo olduğu ve halen Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. - AKSARAY