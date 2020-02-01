Çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

Çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

6 saat önce

ERZURUM'un İspir ilçesinde su arızasını gidermeye çalışırken çığ altında kalan Nevzat Bozdoğan'ın cansız bedeni 9 saat sonra çıkarıldı.

Çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı, System.String[]

ERZURUM'un İspir ilçesinde su arızasını gidermeye çalışırken çığ altında kalan Nevzat Bozdoğan'ın cansız bedeni 9 saat sonra çıkarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İspir'e yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin yaklaşık bir haftadan beri arızalı olan içme suyundaki sorunu gidermek için yöre sakinlerinden Nevzat Bozdoğan, Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan, 12 kilometre uzaklıktaki Gıznut Dağı'na gitti. Cuma namazı sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede 5 arkadaş çalışma yaparken dağdan çığ koptu. Kar kütlesinin üzerlerine geldiğini gören 5 kişi kaçmaya çalıştı. Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan kar kütlelerinden kendi imkanlarıyla kurtulurken arkadaşları 3 çocuk babası Nevzat Bozdoğan karların altında kayboldu.

Bozdoğan'ı aramak için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma ekipleri seferber oldu. Zor şartlar altında yapılan aramalar sonucu Bozdoğan'ın cansız bedeni saat 02.00 sıralarında bulundu. Bozdoğan'ın cenazesi olay yerine gelen ambulansla İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Bozdoğan, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
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