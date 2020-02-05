Son Dakika › Güncel › Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan - Son Dakika
Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan
6 saat önce
AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın ambulansa alınması Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan - VAN, Çatak devlet hastanesinden Van'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:28 Kaynak: AA
AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın ambulansa alınması Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan - VAN, Çatak devlet hastanesinden Van'a sevk edildi.
Son Dakika Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması