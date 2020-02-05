Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma... - Son Dakika

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Çığ altından kurtarılan AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma...
6 saat önce
AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın hastaneye getirilmesi ANKARA - Çığ altından kurtarılan AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:34 Kaynak: AA
AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın hastaneye getirilmesi ANKARA - Çığ altından kurtarılan AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
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