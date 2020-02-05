Çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (2) - Son Dakika

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Çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi (2)
6 saat önce
Çığ altından kurtarılan yaralıların hastaneye getirilmesi ANKARA - Çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:46 Kaynak: AA
Çığ altından kurtarılan yaralıların hastaneye getirilmesi ANKARA - Çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. (2)
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